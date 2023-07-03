بمواصفات تنافس الكبار.. Nokia G42 أحدث موبايل نوكيا في الأسواق

منذ أيام، أطلقت العلامة التجارية نوكيا هاتفا مميزا ينافس أفضل هواتف الأندرويد من الفئة المتوسطة الموجودة حاليا في الأسواق، حيث يتميز Nokia G42 بمواصفات فائقة للغاية أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية مع بطارية ذات سعة كبيرة.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف نوكيا الأحدث في الأسواق، Nokia G42 يتميز بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، ودقة +HD، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج الأمامي من نوع Gorilla Glass 3، كما أن الجزء الخلفي مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره.

ويقدم هاتف نوكيا Nokia G42 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة (f / 1.8) إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل لتصوير السيلفي، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويعمل هاتف نوكيا Nokia G42 بمعالج من نوع +Snapdragon 480 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD، مع نظام التشغيل Android 13، بالإضافة إلى عامين من تحديثات نظام التشغيل وثلاث سنوات من تصحيحات الأمان الشهرية.

ويحتوي هاتف نوكيا Nokia G42 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، يمكنها الاستمرار لمدة ثلاثة أيام مع استخدام متوسط، حيث تم تصنيف البطارية بحيث تحتفظ بنسبة 80٪ من سعتها الأصلية بعد 800 دورة شحن.

وتم تسعير هاتف نوكيا Nokia G42 في الأسواق الأوروبية بسعر يبدأ من 249 يورو / 199 جنيهًا إسترلينيًا لنسخة 6 / 128GB، ومن المقرر أن يتم إصداره في عدد كبير من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.