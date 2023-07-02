صدى البلد يهنئ الزميل أحمد بسيوني بمناسبة حفل خطوبة شقيقه

تتقدم أسرة تحرير موقع «صدى البلد» الإخباري، بخالص التهاني إلى الزميل أحمد بسيوني، مدير مكتب صدى البلد في الإسكندرية، بمناسبة حفل خطوبة شقيقه الصيدلي محمد بسيوني والصيدلانية أميرة رضا، متمنية للعروسين كل التوفيق والسعادة في حياتهما الجديدة.



من جانبه وجه الزميل أحمد بسيوني الشكر إلى أسرة تحرير موقع صدى البلد وعلى رأسها الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس التحرير، على هذه اللفتة الطيبة من إدارة الموقع، داعيا الله سبحانه وتعالى، بأن يجمع شمل العروسين على خير، وأن يمن عليهما بحياة تملؤها السعادة والمودة والرحمة.