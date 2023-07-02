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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شكوى عاجلة.. الاتحاد الجزائري يهدد كاف بسبب فوزي لقجع

فوزي لقجع
فوزي لقجع

هدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، نظيره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”؛ بسبب تصريحات فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي بشأن كأس الأمم الإفريقية.

وكانت الجزائر والمغرب قد تقدما بطلب استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقبلة.

ووفقًا لموقع “سبورت 7” المغربي فإن الاتحاد الجزائري، قدم شكوى عاجلة إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي “كاف”، على خلفية التصريحات التي أدلى بها فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمام مجلس النواب بالبرلمان.

وأشار إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أبدى امتعاضه لـ “كاف” من تصريح فوزي لقجع والذي قال فيه إن المغرب جاهز لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا لسنة 2025، بحيث اعتبر الاتحاد الجزائري هذه التصريحات بمثابة تلميح إلى حسم المغرب معركة تنظيم كان 2025 قبل عملية التصويت.

الاتحاد الجزائري يُهدد كاف

واختتم أن الاتحاد الجزائري طلب من لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي “كاف” تقديم توضيحات حول هذه التصريحات، مهددًا بسحب ترشحه إذا صدقت تصريحات فوزي لقجع.

الاتحاد الجزائري الاتحاد الافريقي كاف فوزي لقجع الاتحاد المغربي كأس الأمم الافريقية

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