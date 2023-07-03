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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود سعد عن فيديو لحم الحمير: أمي لو عرفت أني قلت كده مكنتش هتدخلني البيت

محمود سعد
محمود سعد

أعرب الإعلامي محمود سعد عن استياءه من تفسير المقطع الذى تحدث فيه عن تعرض اسرته الى خدعة من إحدي الجزارين لمدة 20 عاماً ، بعد قيامه ببيع لحم حمير لهم على اساس انه لحم مواشي ، بشكل خاطىء.

 

وقال محمود سعد فى بث مباشر عبر صفحته على موقع فيسبوك : حديثي لم يكن دعوة لاكل لحم الحمير مطلقاً ، أنا مين علشان أقول ليكم كلوا لحمة حمير ،  لا تحملوني مالا احتمل، لأن أنا راجل كبير، وممكن أزعل الأكل سر من أسرار البيوت مينفعش نتكلم فيه.
 

واستكمل سعد : لما قالوا قبل كده  كلوا رجلين الفراخ قلت يا جماعة ميصحش، سيبوا الناس في حالها، كل واحد قدرى بظروفه، دي أسرار عائلية خاصة جا، أنا أمي الله يرحمها لو عرفت أني قلت كده ولاد كوثر بياكلوا لحم حمير مكنتش هتدخلني البيت.. الله يرحمها.

وأضاف محمود سعد: الشعب المصري بيعرف يتصرف، محدش يقوله كل إيه ومتاكلش إيه، إحنا أمي كانت بتعملنا سد الحنك، واللي قال بدعو لأكل الحمير أرجوك تأنى.

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تصريحات محمود سعد السابقة : 

وكان قد كشف الإعلامي محمود سعد عن تناوله هو وأسرته لحم حمير لـ 20 عاما عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمود سعد في فيديو له :  20 سنة آكل لحم حمير، أمي كانت بتجيب لنا كفتة من جزار قدام بيتنا، وفي مرة أمي نزلت لقت المحل مقفول ومتشمع بالشمع الأحمر، ولما سألت قالولها كان بيدبح حمير، وطبعا الكفتة كانت من لحمة الحمير.

محمود سعد يتصدر بـ sold out :

وكان قد تمكنت حلقة الفنان أمير عيد من مجموعة حلقات sold out ، والذي يقوم بتقديمها الإعلامي محمود سعد من الدخول الي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it.  

واحتلت حلقة أمير عيد المركز الاول ضمن البرامج الاعلي مشاهدة عبر منصة watch it  ، ليتفوق على عدد من البرامج الاخري مثل برنامج “ مع انغام " .

ويحل الفنان كريم عبد العزيز، ضيف الإعلامي محمود سعد، في برنامج Sold Out Interviews، وذلك يوم الجمعة الموافق ١٤ يوليو المقبل في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً.

 

 

محمود سعد sold out برنامج Sold Out Interviews فتحي عبد الوهاب الاعلامي محمود سعد

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