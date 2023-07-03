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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد محجوب: أحد كوادر الإخوان طلب من مرسي أن يتخلص مني

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن أحد الكوادر قال للرئيس الإخواني محمد مرسي، إنه يجب أن يتخلص منه في خلال إسبوع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي لدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أحد الأشخاص التابعين لهم قال له: "لن تحكم ولن تجلس على المنصة مرة أخرى ولن تفصل في هذه الدعوى"، وأضاف هذا الرجل "انت خارج أجازة في أول يوليو ولن تعود بعده للمنصة"، مؤكدًا أن إجازته بالفعل كانت في بداية يوليو، وكان ذلك بعد طلب الرد.

 

وأشار إلى ن البعض يصور المحكمة وهي منفعلة وتتحدث بصوت عالٍ، مؤكدًا أن هذ ليس انفعال بقدر ماهو غيرة على تطبيق القانون وحفاظًا على محراب العدالة.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

خالد محجوب الشاهد الإخوان المستشار خالد محجوب

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