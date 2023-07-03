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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد محجوب : تم منعي من الذهاب للمحكمة لكني أصررت على الحضور

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه تم منعي من الذهاب للمحكمة في الفترة من ٢٣ يونيو حتى ٣٠ يونيو، ولكن أصر بصورة كبيرة على حضور جلسة داخل ساحة المحكمة، وسط تأمين قوي من وزارة الداخلية.


وأكد المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"  مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يخرج من المحكمة يوم ٢٣يونيو، ولم أحد بموعد خروجه إلى القاهرة بعد ذلك.

وتابع:" مدير أمن الإسماعيلية قال لي أن هناك مظاهرات من الممكن أن تمثل خطورة عليك، وعند خروجي من المحكمة يجب أن بإبلاغ الشهيد هشام بركات بالمغادرة، وبالفعل أخبرت أبلغت هشام بركات أنني مستمر في المحكمة لحين انتهاء جلساته المقررة تلك الفترة".

 

واستطرد:" يوم ٢٤ يونيو كان عندي قضية لهارب حقيقي من وادي النطرون، وكان هذا الهارب طاعن للقضية، ولكن حدث اغتيال في صباح يوم الجلسة، وتوفي ٢ عساكر من الشرطة ولكن السجين ظل على قيد الحياة".

 

وأشار إلى، أنه في صباح هذا اليوم الدكتور محمود بكري أخبره أن هذا الاغتيال كان يستهدفه بشكل شخصي، لذا طلب منه توخي الحذر أثناء بقاءه في المحكمة.

وذكر، أنه عندما تأكد أن حادثة الاغتيال كانت له حرص كل الحرص على نقل القضية من الإسماعيلية وتوصيلها إلى المحكمة الابتدائية بالقاهرة، وبالفعل خرجت القضية مع شخص آخر داخل سيارته الخاصة مع مجموعة من حرس وزارة الداخلية، معبراً:" أنا سافرت القاهرة بسيارات العائلات بأمان".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

خالد محجوب الشاهد اغتيال 24يونيو محكمة الاستئناف ٣٠ يونيو

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