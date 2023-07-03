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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هتغير تجربتك تماما .. واتساب يستعد لإطلاق ميزة جبارة لمستخدميه

واتساب يستعد لإطلاق
واتساب يستعد لإطلاق ميزة جبارة لمستخدميه

يستعد تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp لإطلاق ميزة جبارة خلال الفترة المقبلة، حيث سيسمح التطبيق للمستخدمين بإرسال ومشاركة مقاطع الفيديو وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية بجودة عالية للغاية. 

 

وبحسب موقع AndroidPolice فإن أحد قيود تطبيق WhatsApp هو جودة مقاطع الفيديو التي يمكن للمستخدمين مشاركتها، حيث أنه في الوقت الحالي يمكن للمستخدمين فقط إرسال مقاطع فيديو بدقة قصوى تبلغ 640 × 640 بكسل. 

 

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن واتساب سيسمح قريبًا للمستخدمين بإرسال مقاطع فيديو بجودة HD، حيث أنه وفقًا لـ WABetaInfo ، فإن بعض مختبري النسخة التجريبية على WhatsApp beta لنظام Android v2.23.14.10 لديهم زر HD أثناء مشاركة مقاطع الفيديو، وعندما ينقر المستخدمون على هذا الخيار ، فإنه يسمح لهم بتحديد جودة الفيديو - قياسي أو HD.     

 

ويؤكد مختبرو النسخة التجريبية أن خيار HD يستغرق وقتًا أطول لإرسال مقاطع الفيديو، ومع ذلك ، فإن الميزة تتمتع بجودة فيديو أفضل بكثير من الإصدار القياسي الذي يظل عند 640 × 640 بكسل، حيث يكشف التقرير أن الخيار الافتراضي هو الخيار القياسي وسيتعين على المستخدمين تحديد خيار HD يدويًا إذا احتاجوا إليه.  

 

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إرسال مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل ، وهو تحسن كبير عن الحد الحالي البالغ 640 × 640 بكسل، وهذا يعني أنه سيتمكن المستخدمون من مشاركة مقاطع الفيديو بمزيد من التفاصيل والوضوح ، مما يسهل رؤية ما يجري في الفيديو.

 

كما ستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين أيضًا بإرسال ملفات فيديو أكبر، زسيكون هذا مفيدًا للمستخدمين الذين يرغبون في مشاركة مقاطع فيديو أطول، بالإضافة إلى أنها  ستعمل ميزة الفيديو عالية الجودة الجديدة على تقليل الضغط. 

 

 

 

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