لحظة مغادرة رئيس الوزراء للأراضي السعودية عقب اتمام مناسك الحج.. فيديو

نشرت فضائية السعودية، اليوم الإثنين، شريط فيديو لحظة مغادرة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمملكة، عقب اتمام مناسك الحج.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زار، يوم الجمعة 30 يونيو، المسجد النبوي، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، وشرف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه (سيدنا أبو بكر الصديق، وسينا عمر بن الخطاب) رضوان الله عنهما.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) انه كان في وداع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مستشار أمير منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.