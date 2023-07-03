أحمد صديق: الأهلي لا يقل احترافيًا عن أي نادي في أوروبا.. فيديو

تحدث أحمد صديق، لاعب الأهلي السابق، عن فترة المعايشة التي يقضيها حاليًا في النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال صديق، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش" الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، "الأهلي لا يقل احترافيًا عن أي نادي في أوروبا لذلك أقمت فترة المعايشة فيه، فتواجدي فترة معايشة في الأهلي مثل أي نادي في أوروبا".

وأضاف: "الأهلي يقوده مدرب مثل السويسري مارسيل كولر، ولو كان كولر يدرب أي نادي في أوروبا كنت بالطبع أتمنى أن أقضي فترة معايشة معه".

وأشار صديق إلى أنه حصل على الرخصة C الآسيوية خلال تواجده في الإمارات، وذكر أنه يمتلك عروضًا لتدريب أندية في دوري المحترفين، وذلك حال لم يتم إلغاؤه.

وحول تطور أداء الأهلي مع كولر، قال صديق: "الأهلي تطور بشكل كبير مع تولي مارسيل كولر التدريب، وكولر غيّر فكر المدربين المصريين عن أن خطة "4-3-3" طريقة دفاعية".

ولفت صديق إلى أن منظومة الأهلي الدفاعية تحسنت كثيرا بعد مباراة الأهلي وصن داونز.

وفي سياقٍ منفصلٍ، قال صديق: "الأهلي هو من صنع اسمي، وهناك الكثير من لاعبي الأهلي رفضوا عروض ضخمة من أجل الاستمرار في النادي الأهلي".

https://www.youtube.com/watch?v=pZ0-g5gBvwU