عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد صديق: الأهلي لا يقل احترافيًا عن أي نادي في أوروبا.. فيديو

صدى البلد

تحدث أحمد صديق، لاعب الأهلي السابق، عن فترة المعايشة التي يقضيها حاليًا في النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال صديق، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش" الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، "الأهلي لا يقل احترافيًا عن أي نادي في أوروبا لذلك أقمت فترة المعايشة فيه، فتواجدي فترة معايشة في الأهلي مثل أي نادي في أوروبا".

وأضاف: "الأهلي يقوده مدرب مثل السويسري مارسيل كولر، ولو كان كولر يدرب أي نادي في أوروبا كنت بالطبع أتمنى أن أقضي فترة معايشة معه".

وأشار صديق إلى أنه حصل على الرخصة C الآسيوية خلال تواجده في الإمارات، وذكر أنه يمتلك عروضًا لتدريب أندية في دوري المحترفين، وذلك حال لم يتم إلغاؤه.

وحول تطور أداء الأهلي مع كولر، قال صديق: "الأهلي تطور بشكل كبير مع تولي مارسيل كولر التدريب، وكولر غيّر فكر المدربين المصريين عن أن خطة "4-3-3" طريقة دفاعية".

ولفت صديق إلى أن منظومة الأهلي الدفاعية تحسنت كثيرا بعد مباراة الأهلي وصن داونز.

وفي سياقٍ منفصلٍ، قال صديق: "الأهلي هو من صنع اسمي، وهناك الكثير من لاعبي الأهلي رفضوا عروض ضخمة من أجل الاستمرار في النادي الأهلي".

https://www.youtube.com/watch?v=pZ0-g5gBvwU

أحمد صديق الأهلى الاعلامي هاني حتحوت السويسري مارسيل كولر النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

تطور جديد في أضخم صفقة بـ تاريخ هيئة سكك حديد مصر

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد ومفاجأة في سعر عيار21 الآن

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

انتقاد شديد اللهجة من كولر لـ كهربا

سعر الذهب الآن في مصر اليوم الإثنين 3-7-2023

ترشيحاتنا

أكثر من 6 ريختر.. زلزال قوي يضرب دولة إسلامية كبرى

كيف أصلح حالي مع الله.. 6 أمور اتبعها ستشعر بلذة التعلق بالخالق

حرية تعبير مرفوضة.. بابا الفاتيكان يدين حرق المصحف الشريف في السويد

أسعار الذهب والدولار والدواجن.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

فى الإجازة .. ادفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا

تفاصيل جديدة في واقعة وفاة مدير مدرسة خلال عمله الإضافي.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| أطعمة تناولها في الفطار لخفض ضغط الدم...أبنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

شاهد.. فستان زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب يشعل السوشيال ميديا

3 أطعمة تناولها في الفطار لخفض ضغط الدم| موجودة في البيت

برشاقة لافتة.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها| شاهد

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ