تطور جديد في أضخم صفقة بتاريخ هيئة سكك حديد مصر

يعتبر وصول دفعة جديدة من عربات السكك الحديدية تطورا جديدا في أضخم صفقة في تاريخ هيئة سكك حديد مصر، فقد وصلت دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 15 عربة درجة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر، ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري إلى 785 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية + عدد 286 عربة درجة ثالثة مكيفة) التي تعتبر أضخم صفقة في تاريخ هيئة سكك حديد مصر.

الإعلان عن الدفعة الجديدة جاء في تصريحات لـ كامل الوزير وزير النقل، الأحد 2 يوليو 2023، على أن يتوالى وصول باقي العربات من المجر على دفعات حسب الجدول الزمني.

وأكد أن دفعة العربات الجديدة التي تصل يجري دخولها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة

وتعتبر هذه الدفعة الجديدة جزء من الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية، وشركة جانز مافاج المجرية، لتصنيع وتوريد 1350 عربة، في الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة.

وقال كامل الوزير إن الصفقة إحدى ثـمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير الإمكانيات، واشار إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.