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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ببطن مكشوف لاميتا فرنجيه تثير الجدل في أحدث ظهور

لاميتا فرنجيه
لاميتا فرنجيه

شاركت لاميتا فرنجيه متابعهيا عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصلالاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت لاميتا في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية سوت مكشوف من ناحية البطن ، ومعتمدة علي المكياج الترابيالصاخب الذي أبرز جمال وجهها.

 

أعمال لاميتا فرنجية 

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامعحاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنانمحمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


 

وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" معالنجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى .

 

وتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأولجاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.


 

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