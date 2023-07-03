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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلاش تدخله البيت نهائيا.. تحذير من تناول اللانشون المباع بالأسواق لسبب خطير

صدى البلد

نشر الدكتور وليد شوقي الباحث بكلية الطب جامعة نيويورك فيديو أثار الجدل على السوشيال ميديا فيديو جديدا بتحذير من اكلات يجب منع دخولها المنزل.

 

وقال شوقي إن هناك الكثير من الأطعمة التي تكون سببا في زيادة نسبة السرطان عند الأطفال والكبار وخصوصا سرطان القولون.

 

وهي الأطعمة التي تحتوي علي نترات الصوديوم مثل اللانشون والهوت دوج والسوسيس وكل اللحوم المصنعة وهي كلها مسميات مختلفة ولكنهم تحت مسمي اللانشون.

 

وأشار شوفي تلجأ المصانع لوضع نيتريت الصوديوم علي هذه الأطعمة لإخفاء رائحتها المتعفنة والحفاظ علي لونها الأحمر الزاهي لذلك فامتنع عن دخول بيتك اللحوم المصنعة للحفاظ علي طفلك من السرطان.  

 

اللانشون سرطان القولون صوديوم اللحوم المصنعه قولون وليد شوقي

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