عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من البيت| تمارين رياضية لتقوية عضلة الظهر

كوتش سارة
كوتش سارة

قدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأثنين 3-7- 2023، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر من خلال التمارين الرياضية.

وأوضحت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على تنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، ومن الممكن أن تتم في البيت.

 

وأشارت إلى أن تلك التمارين تعمل على تقوية عضلات الجسم، كما أنها تحسن من حالتنا المزاجية وتجعلنا قادرين على حمل الأشياء الثقيلة.

وأوضحت أن كبار السن من الممكن أن يقوموا بعمل تلك التمارين من خلال الجلوس على الكرسي فى البيت.
 

كوتش سارة التمارين الصباحية صباح البلد صدى البلد عضلات الظهر التمارين الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في أضخم صفقة بـ تاريخ هيئة سكك حديد مصر

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

سعر الذهب الآن في مصر اليوم الإثنين 3-7-2023

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد ومفاجأة في سعر عيار21 الآن

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

انتقاد شديد اللهجة من كولر لـ كهربا

ترشيحاتنا

القاهرة 35.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

السودان تطلب من روسيا التدخل في أزمتها وحلها

لأول مرة.. اعتراف خطير من كييف بشأن هجومها المضاد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 3 شهداء و27 جريحاً

طلاب علمي رياضة بالثانوية العامة 2023 يؤدون امتحان الاستاتيكا غدا

مقترح مرفوض.. تطورات جديدة في أزمة رحيل برونو سافيو عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مذهل.. لن تصدق ما فعلته أثنى دب مع ابنها

نشرة المرأة و الصحة| أطعمة تناولها في الفطار لخفض ضغط الدم...أبنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

شاهد.. فستان زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب يشعل السوشيال ميديا

3 أطعمة تناولها في الفطار لخفض ضغط الدم| موجودة في البيت

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ