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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صندوق الأوبك يقرض تنزانيا 60 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة

صدى البلد

وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك" على منح قرض قدره 30 مليون دولار، كشريحة أولى من تسهيلات بقيمة 60 مليون دولار، للمساهمة في إنشاء مشروع كبير لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها في شمال غرب تنزانيا، بهدف توفير الطاقة النظيفة بسعر أرخص في البلاد.
 

أفاد البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أن المشروع يشمل التوسع في توليد الطاقة الكهرومائية وإغلاق محطات الطاقة الحرارية المكلفة والملوثة للبيئة، وإنشاء خط كهرباء علوي بطول 166 كم لربط منطقة "كاجيرا" الواقعة في أقصى شمال غرب تنزانيا بشبكة الكهرباء الوطنية.

وأوضح الصندوق أن إنشاء خط نقل الكهرباء الجديد إلى منطقة "كاجيرا"، الواقعة على الحدود الأوغندية، سيسمح بتقليل اعتماد تنزانيا على واردات الطاقة الخارجية بالعملة الأجنبية وتقليص التكاليف مقابل الاعتماد على موارد الطاقة الكهرومائية المحلية، وتوسيع شبكة التوزيع الكهرباء النهائية لربط العديد من المجتمعات بالشبكة.

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