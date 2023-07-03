الأردن يدين بقوة العدوان الإسرائيلي على جنين .. ويحذر من التصعيد

أعرب الأردن، اليوم الاثنين، عن إدانته الشديدة للهجوم الإسرائيلي العنيف على مدينة جنين ومخيماتها.

ووفقا لوكالة "عمون" الأردنية، ذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان بها: "ندين التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخره العدوان على مدينة جنين صباح اليوم".

وحذرت الخارجية الأردنية من استمرار دوامة العنف، ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، على ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري، ومحذرا من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات ولجميع الإجراءات الأحادية التي تقوض جهود تحقيق التهدئة، وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وكان قد استشهد 3 شبان وأصيب آخرون في عملية عسكرية واسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة بدأت قبل فجر الاثنين، مدعومة بطائرات أباتشي وأخرى مُسيرة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أفادت وزارة الصحة، في تصريح مقتضب، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 في حالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال على جنين.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة منازل ومواقع في مخيم جنين ما أدى لاستشهاد مواطن بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وإصابة شاب آخر بجراح خطيرة نتيجة الشظايا في الرأس.

