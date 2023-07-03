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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في كأس مصر والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة المقرر لها غد الثلاثاء، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في كأس مصر والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك وضيف المقاولون غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، وستذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات التي أقيمت أمس الأحد.

وخصص أوسوريو فقرة تدريبية خاصة بركلات الجزاء الترجيحية، حيث منح اوسوريو تعليمات بتنفيذ عدد من اللاعبين لركلات الترجيح عقب التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في مران اليوم.

يأتي قرار المدير الفني بالتدريب على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها في مباراة المقاولون العرب المقبلة في الكأس.

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