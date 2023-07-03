كارثة.. ميدو يعلق على فيديوهات متداولة للثانوية العامة

علق احمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، على أزمة الثانوية العامة، عبر حسابه على تويتر.

وكتب: "‏اتفرجت على ڤيديوهات لبعض من اهالي طلاب ⁧‫الثانويه العامه‬⁩ خارج اللجان والصويت والعياط بتاع الأهالي واتاكدت ان احنا في كارثة حقيقية وليه بيطلع كمية شباب عندها مشاكل نفسية كبيرة جدا بسبب الضغوط اللي بتتحط عليهم من النظام التعليمي نفسه ومن الاهالي والمفهوم الغلط للحياة من الاساس!! كم محاولة ايجاد الاعذار للطلبة سواء بقا الامتحان صعب او الورق اتوزع متاخر او المراقب مكشر طول الامتحان!! كله بيحصل الا ان ممكن يكون ابنك او بنتك متلخبطين من ام الضغوط اللي انتم بتحطوها عليهم!!".

ويذكر أنه قد احتفل أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، بذكري زواجه الـ21، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر ميدو صورة من حفل زفافه، وعلق كاتبًا: “الف مبروك عليكي دخلتي ليفيل الوحش النهاردة 21 سنة جواز الله يكون في عوني”.