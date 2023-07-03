الصحف الكويتية اليوم | بابا الفاتيكان يرفض بقوة حرق المصحف بالسويد | وتحرك جديد من السعودية

الكويت..حريق محدود في مصفاة الزور.. ولا تأثير على الانتاج

التعاون الإسلامي» تدعو إلى موقف موحد لمنع تكرار تدنيس المصحف

ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 و13 إصابة في مخيم جنين

تعليق عمل المبعوث الخاص لإيران «مشروع أزمة» بين الجمهوريين وإدارة بايدن

بريطانيا تمنح الشرطة سلطات جديدة لـ «قمع الاحتجاجات»

معركة في سورية قبل 5 سنوات وراء «تمرد فاغنر»

ماكرون يلغي زيارة إلى ألمانيا

وزيرة الخزانة الأمريكية تزور بكين وسط تصاعد التوترات

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، قالت صحيفة الجريدة إن 7 فرق إطفاء تكافح حريقاً اندلع في مصفاة الزور الكويتية. وقال المتحدث الرسمي في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبيك عبدالله فهاد العجمي على أن حريق محدود طال مصفاة الزور. وقال في تصريح خاص لـ «الجريدة» انه تمت السيطرة على الحريق ولم يحدث أي تأثير على عمليات الإنتاج ولا على التصدير.



ذكرت صحيفة الأنباء أن الإدارة العامة للإحصاء رصدت حالات الزواج الموثقة حسب جنسية الزوج والزوجة في العام الماضي 2022.

وبموجب رصد «الإحصاء»، فقد بلغ عدد حالات الزواج لمواطنين (كويتيين) من مواطنات (كويتيات) 9138 حالة، فيما تزوج 585 كويتيا من سعوديات و20 كويتيا من بحرينيات و4 كويتيين من قطريات و10 كويتيين من عُمانيات وكويتي واحد من إماراتية و126 من عراقيات و23 من يمنيات و3 من صوماليات و63 من أردنيات و53 من مصريات و76 من سوريات و41 من لبنانيات و204 من غير محددات الجنسية و4 من فلسطينيات و43 من عربيات أخريات و154 من آسيويات غير عربيات و23 من أفريقيات غير عربيات و39 من أوروبيات.



أفادت صحيفة الراي بأن سعر صرف الدولار الأميركي استقر أمام الدينار الكويتي، اليوم الاثنين، عند مستوى 0.307 فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.11 في المئة إلى مستوى 0.335 دينار مقارنة بأسعار يوم الاثنين الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.390، فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.09 في المئة إلى 0.343 دينار واستقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة الوطن اعلان وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس الأحد، استدعاء سفيرة السويد بعد قياد أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم، وطالبت الحكومة السويدية بوقف كافة الأعمال التي تتناقض مع قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف.

وجاء في بيان الخارجية السعودية مساء الأحد أنه "إلحاقاً لبيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 29 يونيو الذي أعربت فيه عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد عيد الأضحى، قامت وزارة الخارجية باستدعاء سفيرة مملكة السويد لدى المملكة وأبلغتها رفض المملكة القاطع لهذا العمل المشين"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".

وأفادت صحيفة القبس بأن وسائل إعلام فلسطينية قد أعلنت أن قوات الاحتلال تبدأ عملية عسكرية في مخيم جنين مستخدمة آليات عسكرية وجرافات بغطاء جوي.

وقد دوّت أصوات الانفجارات في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، في الساعات الأولى من اليوم جراء قصف صهيوني استهدف منازل للمواطنين، رافقه اقتحام كبير لقوات الاحتلال من عدة مناطق لمدينة جنين ومخيمها.



ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال بدأت عملية عسكرية في مخيم جنين مستخدمة آليات عسكرية وجرافات بغطاء جوي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء ارتفع إلى 4 وإصيب 13 آخرون في مخيم جنين، فيما لفت الهلال الأحمر إلى أن معظم الإصابات خطرة وفي المنطقة العليا من الجسم.



ذكرت صحيفة الجريدة أنه إلى جانب الاستعصاء السياسي الذي يعيشه لبنان، وعلى ما يبدو أنه سيكون طويلاً، تتوسع الانقسامات الأهلية والطائفية على وقع أحداث متعددة يمكنها أن تهدد السلم الأهلي. والقاعدة الثابتة المعروفة لبنانياً أنه كلما تعمّقت الأزمات السياسية، تصبح ولّادة لأزمات من نوع آخر تتعزز فيها الانقسامات الطائفية والمذهبية، وتتفرّع منها صراعات متعددة، آخرها الصراع المتجدد بين أهالي منطقة الضنية السنية وأهالي منطقة بشرّي المسيحية في الخلاف التاريخي القائم على جغرافيّة القرنة السوداء. هو صراع يمكنه أن يسهم في تهديد السلم الأهلي، خصوصاً أنه يأتي وسط تنامي الأصوات التي تدعو إلى تحقيق الفدرالية والتقسيم.



قالت صحيفة الأنباء إن عضو جمهوري بارز في مجلس النواب الأميركي طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن تفاصيل حول تحقيق يتعلق بالتصريح الأمني لمبعوث وزارة الخارجية الخاص إلى إيران روبرت مالي وسط تقارير تقول إنه ربما أساء التعامل مع وثائق سرية.

وذكرت تقارير إعلامية أن مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بعث برسالة إلى بلينكن الجمعة الماضي يسأله فيها عن سبب منح روبرت مالي إجازة غير مدفوعة الأجر بعد تعليق تصريحه الأمني للتحقيق في مزاعم عن إساءة التعامل مع وثائق سرية.

دوليا، أبرزت صحيفة القبس تأكيد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لصحيفة الاتحاد الإماراتية أن السماح بحرق المصحف أمر «مرفوض ومدان».

وعبر البابا فرنسيس في تصريحاته، التي نشرتها الصحيفة اليوم الاثنين، عن غضبه الشديد من تصرفات مثل حرق المصحف.



ذكرت صحيفة الأنباء أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، دعا الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ موقف موحد وتدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والإساءة إلى نبينا الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم).

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، امس، الذي أقيم بدعوة من السعودية، رئيسة القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في السويد.



أفادت صحيفة الوطن بأن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تتوجه إلى بكين يوم الخميس المقبل، وفقاً لما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأحد.

وجاء في بيان صادر عن مكتبها، أن زيارة يلين تأتي في أعقاب توجيهات من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد اجتماعه مع الرئيس شي جين بينغ في نوفمبر بتعميق التواصل بين الولايات المتحدة والصين. حيث تلتقي يلين خلال إقامتها بممثلين رفيعي المستوى من الحكومة الصينية.

وقال البيان إن "يلين ستناقش أهمية إدارة العلاقات بشكل مسؤول بين البلدين، والتواصل مباشرة حول مجالات الاهتمام، والعمل معاً لمواجهة التحديات العالمية".



نقلت صحيفة الجريدة عن صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن الاشتباك الأكثر دموية بين القوات الأميركية والروسية منذ الحرب الباردة، والذي وقع في أوائل فبراير 2018 حول موقع أميركي بالقرب من محطة غاز كونوكو بالقرب من دير الزور في شمال شرق سورية قد يكون الشرارة التي أشعلت الخلاف بين رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ووزارة الدفاع الروسية، وهو ما أدى به في نهاية المطاف إلى إطلاق بريغوجين تمرداً دام أقل من 24 ساعة بهدف اعتقال وزير الدفاع سيرغي شويغو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في 2018، تقدمت سرية من 300 إلى 500 جندي موالين للنظام السوري بما في ذلك مفرزة كبيرة من مقاتلي فاغنر، باتجاه المحطة، مسلحين بأسلحة ثقيلة بما في ذلك المدرعات والدبابات. وخلال معركة مكثفة استمرت أربع ساعات، حاصر المهاجمون القوات الأميركية تحت وابل من قذائف المدفعية وقذائف الهاون.



أوضحت صحيفة الراي أن السلطات الجديدة والموسعة للشرطة البريطانية دخلت حيز التنفيذ امس والتي تشمل إجراءات تستهدف النشطاء الذين يوقفون حركة المرور وأعمال البناء الكبرى خلال الاحتجاجات. وأدانت السلطات البريطانية المنظمات المعنية بالبيئة مرارا، ومن بينها «جاست ستوب أويل» و«إكستنشن ريبليون»، والتي سعت لزيادة الوعي حول قضية تغير المناخ من خلال تنظيم احتجاجات على طرق سريعة ومكتظة. وكثيرا ما تسببت احتجاجاتهم خلال السنوات الماضية في اضطراب خطير لسائقي السيارات. واعتبارا من امس باتت الشرطة تتمتع بسلطات فض وتحريك أي احتجاجات ثابتة. ويقول منتقدون إن هذه القوانين المشددة تشكل تهديدا للحق في الاحتجاج، لكن مسؤولين بريطانيين قالوا إن هذه الإجراءات تهدف لوقف «الاضطراب الذي تسببت فيه أقلية أنانية».



قالت صحيفة الأنباء إنه رغم التراجع النسبي لأحداث الشغب عقب تشييع الشاب نائل الذي اجج مقتله على يد شرطي فرنسي احتجاجات عارمة، رفعت السلطات الفرنسية درجة الاستعداد تحسبا لأعمال شغب جديدة، وأعلن قائد شرطة العاصمة باريس لوران نونيز، حشد 7 آلاف شرطي اضافي وتعطيل عمل الحافلات والقطارات ابتداء من الساعة التاسعة مساء امس. لكنه أكد أنه لا حاجة لإعلان حال الطوارئ وليس خيارا مطروحا في اللحظة الحالية.

وقال نونيز «إن الخيار الذي اختارته الحكومة وأعتقد تم إثبات أنه الخيار الصحيح بشكل واضح، هو أنه وفقا للقانون الثابت، أي بالوسائل المتاحة لنا بشكل قانوني، تم تعزيز أفراد الأمن وعمليات التوقيف»، مشيرا إلى إطار قانون العقوبات الذي يسمح لنا بإجراء عمليات التفتيش، كل هذه الإجراءات هي بمنزلة أسلحة تكفي في الوقت الحالي للحد من أعمال العنف والشغب.



وذكرت صحيفة الوطن أن القصر الرئاسي الألماني أعلن أمس الاول السبت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر إلغاء زيارة له لألمانيا كان من المنتظر أن تبدأ امس الأحد.



وقال القصر الرئاسي في برلين في بيان إن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أجرى اتصالا هاتفيا مع ماكرون وناقش معه الأحداث التي تشهدها فرنسا حاليا.



وأضاف البيان أن الرئيس الألماني أعرب لنظيره الفرنسي في الاتصال الهاتفي عن أسفه لإلغاء الزيارة ولكنه عبر في الوقت ذاته عن تفهمه هذا القرار.



أفادت صحيفة الراي بأن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز إقليم بابوا في أقصى شرق البلاد اليوم الاثنين، وإنه ليس من المحتمل حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».

وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق 33 كيلومترا على اليابسة. وقالت مصادر بالشرطة إن السكان في جايابورا عاصمة إقليم بابوا شعروا بالزلزال بقوة، وإنه لم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.

