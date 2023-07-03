عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآبار والعيون الكبريتية مزارات سياحية لأهالي الوادي الجديد..صور

آبار سياحيه
آبار سياحيه

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالعديد من العيون والآبار الكبريتية والتي يعتبرها الأهالي مزارات سياحية في الأعياد .

وتخرج مياه هذه الآبار من باطن الأرض تحت درجات حرارة عالية تصل إلى 45 درجة وتحتوى على العديد من العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والكبريت والفسفور والمنجنيز وعناصر أخري لا تقل أهمية عن سابقيها.

يقول المهندس محمد الحضري  بإدارة المياه الجوفية: إن العيون والآبار الاستشفائية بالوادي الجديد تمتاز بتركيبها الكيميائى الفريد، والذى يفوق فى نسبته جميع العيون الكبريتية والمعدنية فى العالم، فضلًا عن تواجد نسبة الطمي بالآبار والعيون الكبريتية بما له من خواص علاجية تشفى العديد من أمراض العظام و الجهاز الهضمى والجهاز التنفسى والأمراض الجلدية والصدفية وغيرها من الأمراض التي عجز الطب عن علاجها.

وأوضح الحضري  أن مراكز المحافظة الخمسة بها عشرات العيون والآبار الكبريتية والتى تتمتع بشهرة عالمية في مجال السياحة العلاجية ومن أهم تلك العيون بئر 3 موط بالداخلة وآبار ناصر بالخارجة وعيون وآبار الفرافرة الكبريتية، ومعظم هذه الآبار أصبحت الآن منتجعات سياحية ومراكز استشفائية حيث يوجد بها مراكز للاستشفاء ورمال وكثبان قادرة على علاج وشفاء العديد من الامراض المستعصية والتي عجز عن علاجها الأطباء.

من جانبه اكد عبدالله زين مشرف  رحلات سياحية أن الإقبال علي السياحة العلاجية بالوادي الجديد تتزايد بشكل ملحوظ في الأعياد والمناسبات  وخاصةً بعد شفاء العديد من الحالات المرضية التي جاءت من مختلف المحافظات لأجل الاستشفاء بالآبار والعيون الكبريتية بالمحافظة.

وأضاف أن الآبار والعيون العلاجية بالمحافظة أصبحت لها شهرة عالمية على خريطة السياحة العلاجية وأصبحت مقصدًا لراغبى الاستشفاء من جميع أنحاء العالم حيث يقصدها السائحون من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالمناخ الصحى والعلاج الطبى الطبيعى تحت رعاية متخصصين فى هذا المجال من أبناء المحافظة حيث تم شفاء العديد من الحالات المرضية بمياه هذه الآبار.


من جانبه أكد خالد شتيوي ، مدير الهيئة المصرية لتنشيط السياحة الاقليمية بالوادي الجديد أن المحافظة أدركت الأهمية الطبية والعلاجية لهذه الآبار حيث قامت بعمل منتجعات سياحية حول عدد من هذه الآبار وتسعي حاليًا لعمل منتجعات حول جميع الآبار والعيون الكبريتية بمراكز المحافظة الخمس والتي تعمل علي تنشيط السياحة بالوادي الجديد.

مبادرة "100 يوم صحة" تعالج 3769 حالة مرضية بالمجان فى الوادى الجديد

وأضاف أن الآبار الكبريتية تستخدم فى علاج أمراض الالتهاب العظمى المفصلي، وروماتويد العضلات الليفي، والتهاب الأعصاب والألم الناجمة عنه، ومرض النقرس المزمن .

179
179
182
182
178
178
185
185
180
180
183
183
استشفاء الابار الكبريتية الاستشفائية الأمراض الأمراض المستعصية الأمراض الجلدية السياحة العلاجية العيون الكبريتيه العلاج الطبي الوادى الجديد بمراكز المحافظة درجات حرارة عالية مختلف المحافظات محافظة الوادى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

احذر .. بطاقتك الشخصية تغرمك 350 جنيها في هذه الحالات| تفاصيل

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 / 7 / 2023

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

انتقاد شديد اللهجة من كولر لـ كهربا

موضوعات متعلقة

مبادرة "100 يوم صحة" تعالج 3769 حالة مرضية بالمجان فى الوادى الجديد

ترشيحاتنا

وكشف نبأ مهمًا عن بن شرقي .. شوبير يعلن مفاجأة بشأن طارق حامد

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا جنين إلى 5 شهداء و27 جريحا

وحش جدا| هجوم عنيف من شوبير على نجم الأهلي بعد التعادل أمام فيوتشر

صدمة بين زملاء الفنان أحمد قنديل بطل الاختيار 2 بعد رحيله المفاجئ

طواف الوداع وأحكامه وضوابطه.. احذر 4 أخطاء يقع فيها حجاج عند أدائه

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة لاعب كمال الأجسام چو لندنر.. علامات خطيرة للسكتة القلبية

بلاش تدخله البيت نهائيا.. تحذير من تناول اللانشون المباع بالأسواق لسبب خطير

بينهما 26 عاما وأنجبا 5 أطفال.. أمريكيان يثيران الجدل بشأن حياتهما

تحذير من تناول اللبن الرائب في الليل | سبب صادم

فيديو

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ