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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة "100 يوم صحة" تعالج 3769 حالة مرضية بالمجان فى الوادى الجديد

قوافل حياه كريمه
قوافل حياه كريمه

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن استكمال تنفيذ فعاليات مبادرة "100 يوم صحة"، والتى تقدم خدماتها الطبية خلال أيام العيد، من خلال الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بمراكز المحافظة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وجرى توقيع الكشف الطبي على 3769 مواطنا بمبادرات صحة المرأة والكشف عن الأمراض المزمنة والمسح السمعي وفحص المقبلين على الزواج.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، دشن الإثنين الماضي، حملة "100 يوم صحة" والتي جرى إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ. 

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وتفقد المحافظ اصطفاف السيارات المجهزة الخاصة بالعيادات المتنقلة والقوافل العلاجية والتي يجري  من خلالها تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم  الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال.

الجمهورية الاعتلال الكلوي التنفيذي الرئيس عبد الفتاح السيس 100 يوم صحة احمد محروس أعضاء مجلس الشيوخ وكيل وزارة الصحة

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