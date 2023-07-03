الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة المقاولون في كأس مصر

يختتم اليوم الاثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في بطولة كأس مصر.

وعقب التدريب سيختار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قائمة الأبيض التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادا للمباراة المرتقبة أمام المقاولون العرب في الكأس.

وستشهد القائمة غياب كل من نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ومحمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" للإصابة بالإضافة إلى الثلاثي حاتم سكر وحسام عبد المجيد ومحمد طارق للتواجد مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة المقرر لها غد الثلاثاء، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في كأس مصر والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك وضيف المقاولون غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، وستذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.