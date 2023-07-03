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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وحش جدا| هجوم عنيف من شوبير على نجم الأهلي بعد التعادل أمام فيوتشر

صدى البلد

انتقد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ، أداء الفريق أمس أمام فيوتشر في إطار منافسات الجولة ال ٢٤ من بطولة الدوري المصري .

وأكد شوبير ، في تصريحات إذاعية أن الأهلي أمس افتقد تماما للشراسة الهجومية والأداء كان متراجع ، مشددا أن المباراة تعد جرس إنذار للفريق.

وأضاف شوبير، أن طاهر محمد طاهر أدائه أمس كان “ وحش جدا ” حيث أنه في إحدى التسديدات المرمي كان خالي تماما ، ولكنه فشل في إحراز الهدف وسددها بقدمه اليسري، مشددا أنه يحب طاهر على المستوي الشخصي ولكن أدائه كان مخيبا للآمال .

وتابع أن طاهر محمد طاهر عندما يشارك كبديل لا تشعر أنه داخل أجواء المباراة بخلاف أفشه ، مشددا أن فيوتشر حصل علي نقطه مستحقه نظرا لأدائه الدفاعي الجيد .

احمد شوبير الأهلى الإعلامي أحمد شوبير الدوري المصري طاهر محمد طاهر منافسات الجولة الـ ٢٤

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