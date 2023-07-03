نصبت عليهم في فلوس تأشيرات الحج وهربت| سقوط سيدة الساحل بقبضة الأمن

نجح رجال أمن القاهرة في ضبط إحدى السيدات بالساحل لقيامها بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم لتأدية مناسك الحج ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل حال إختبائها لدى إحدى صديقاتها بدائرة القسم وبحوزتها عدد 3 جوازات سفر، كمية من المشغولات الذهبية، إيصال إيداع مبلغ مالى بإسمها بأحد البنوك ، وذلك لقيامها بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج ، على خلاف الحقيقة.

وبإستدعاء المجنى عليهم أيدوا ما سبق، وإتهموها بالنصب عليهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.