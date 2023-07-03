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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تختتم فعالياتها بالمنيا

ختام مبادرة العيد
ختام مبادرة العيد أحلى بالمنيا

اختتمت مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" فعالياتها على مستوى محافظة المنيا تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي نفذتها الشباب والرياضة لإدخال البهجة والسرور على المواطنين أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، وتم خلالها فتح ٩٣ مركزا للشباب مجانا بالمحافظة لاستقبال المواطنين من مختلف الفئات والمراحل العمرية من الأطفال والشباب والكبار.

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من جانبه، أشار مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن المبادرة، تم تنفيذها للعام الثاني على التوالى بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وتهدف إلى جعل مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية شاملة، من خلال فتح مراكز الشباب أبوابها أمام الجمهور مجانا خلال أيام العيد، والتى تزامنت هذا العام مع الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

تضمنت فاعليات المبادرة تنظيم أنشطة ترفيهية للأهالي بالقرى والنجوع والمدن وتنوعت الأنشطة ما بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي ومسابقات وتوزيع لعب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.

 

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