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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو لا تستبعد مناقشة توسيع "بريكس" في القمة الروسية الإفريقية

صدى البلد

لم يستبعد السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية أوليج أوزيروف، إدراج موضوع توسيع تجمع (بريكس) على جدول أعمال القمة الروسية الإفريقية المقررة في 26-29 يوليو الجاري. 
 

وقال أوزيروف - الذي يحتل أيضا منصب رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، لصحيفة "كومرسانت" الروسية، اليوم /الاثنين/ - "لقد عبر عدد من الدول الإفريقية عن رغبتها في أن تصبح أعضاء في منظمة (بريكس)، وقدم البعض طلبات رسمية للانضمام إليها". 


وأضاف: أنه مع الأخذ في الحسبان أنه من المخطط عقد قمة (بريكس) في أغسطس القادم، فمن الممكن أن يتناول هذا الموضوع بناء على طلب شركائنا الأفارقة في القمة الروسية الإفريقية.


وتابع أوزيروف أن "القمة الروسية الإفريقية ستبحث أيضا العلاقات الثنائية، بما في ذلك الاقتصادية"، موضحا أنه "بعد بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وفرض أشد العقوبات الغربية على روسيا برز سؤال حول كيفية إقامة تعاون في ظل الظروف الجديدة، حيث ظهرت فرصة لتنظيم عمليات تسليم مباشرة للبضائع الروسية والإفريقية".


وأشار إلى أن "التبادل التجاري بين بلاده والدول الإفريقية حاليا يبلغ حوالي 18 مليار دولار هناك اختلالات تجارية، حيث تسود هذه التجارة مع شمال وجنوب إفريقيا ولا تشارك المنطقة الممتدة من الساحل إلى الجنوب من القارة بعد في التبادل التجاري مع روسيا"، لافتا إلى أن "هذا الموضوع سيكون أحد موضوعات النقاش خلال لقمة".


وأوضح أن "الدول الإفريقية تريد الحصول على التكنولوجيات الزراعية والمعدات من روسيا، وضمان أمنها الغذائي، وسيجري بحث هذا الموضوع كذلك في إطار القمة السياسية والمنتدى الاقتصادي والإنساني بين روسيا وأفريقيا على حد سواء. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن في وقت سابق أنه سيجرى في إطار القمة الروسية الأفريقية المقبلة إعداد بيان كبير سيحدد خطط التفاعل بين روسيا والدول الإفريقية ​​لعدة سنوات قادمة". 


في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت هجوما أوكرانيا في منطقة غابات "سيريبريانسكي" في اتجاه "كراسني ليمان".


وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الاثنين/ - أنه "تم في منطقة غابات سيريبريانسكي صد هجوم من قبل الوحدات الأوكرانية بدعم من معدات اللواء الآلي 67 للقوات الأوكرانية. ونتيجة للمعركة بالأسلحة الخفيفة وبدعم من المدفعية تراجعت القوات الأوكرانية بعد أن تكبدت خسائر في المعدات والجنود".


وأشارت إلى أن "المدفعية الروسية نفذت أيضا ضربة على مواقع المدفعية الأوكرانية"، موضحة أن "الطيران الروسي يواصل قصف أماكن المرابطة المؤقتة للقوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية"، مبينة أنه "في أثناء القتال جرى اكتشاف وتدمير 3 أطقم لمدافع هاون من عيار 120 ملم، بالإضافة إلى عربة قتالية واحدة من طراز جراد".

 

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