فاكره ولا لأ.. كيف اختفى تطبيق Skype من على الساحة

تحول تطبيق سكايب Skype ، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى شبح منذ بداية الوباء، حيث انتقل المستخدمون إلى أدوات أخرى مثل Zoom وMeta-platform WhatsApp للتواصل السريع والفعال.

ومع أن مايكروسوفت اشترت التطبيق في عام 2011 بقيمة 8.5 مليار دولار، فقد واجه التطبيق تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، وانخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 36 مليونًا، وهو رقم أقل بكثير من الـ 250 مليون مستخدم شهريًا لتطبيق Teams، الذي أطلقته مايكروسوفت كبديل عن سكايب، والذي يزداد شعبيته بشكل ملحوظ.

كيف تأثر سكايب بعد استحواذ مايكروسوفت

تأسست شركة سكايب في إستونيا بعد 12 عامًا من تفكك الاتحاد السوفيتي، حيث كانت الفكرة هي ربط الناس ببعضهم البعض عبر الإنترنت مجانًا، وكانت الفكرة ناجحة لسنوات عديدة. تدخلت eBay واشترت الشركة مقابل 2.6 مليار دولار في عام 2005، لكن الصفقة تراجعت ثم باعت حصة أغلبية لمجموعة من المستثمرين بقيادة سيلفر ليك عند تقييم 2.75 مليار دولار بعد عامين تقريبًا. وفي عام 2011، اشترت مايكروسوفت الشركة مقابل 8.5 مليار دولار.

ومع ذلك، لم يمنع دعم مايكروسوفت لسكايب من السقوط على جانب الطريق أمام منافسين أكثر شعبية وفعالية. حيث تحول المستهلكون والشركات إلى أدوات أخرى مثل Zoom وMeta-platform WhatsApp للتواصل السريع والفعال خلال فترة الوباء. ومع ذلك، لا يزال سكايب خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يحبونه ويريدون الاتصال من خلال المراسلة والمكالمات الصوتية والمرئية ودردشة Bing، وفقًا لمتحدث باسم مايكروسوفت.

من ناحية أخرى، تزداد شعبية تطبيق Teams الأحدث للتواصل من Microsoft، الذي يتمتع بميزات فريدة من نوعها ويستخدم في العديد من الشركات والمؤسسات، حيث بلغ عدد مستخدميه قرابة 300 مليون في الربع الأول من عام 2023.

على الرغم من أن سكايب قد فقد بعض شعبيته، إلا أنها لا تزال تستخدم في العديد من الأماكن، ومن المحتمل أن يكون لها دور مهم في المستقبل. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدامها في الدراسة عن بعد والعمل عن بعد، وفي الاتصال بالأصدقاء والعائلة في بلدان مختلفة. ويمكن أن يكون لديها ميزة مقارنة بأنظمة التواصل الأخرى، مثل زووم، وهي أنه يمكن استخدامها بسهولة دون الحاجة إلى تحميل برامج إضافية، ويمكن استخدامها على مختلف الأجهزة، مثل الهواتف الذكي وأجهزة اللابتوب.

بصفة عامة، يمكن القول إن الأدوات التي تستخدم للتواصل عبر الإنترنت تتغير باستمرار، ويجب دائمًا أن يتم تقييم الخيارات المتاحة للتأكد من استخدام الأداة الأنسب للغرض المحدد.