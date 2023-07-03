فنان شاب.. وفاة حفيد روبرت دي نيرو عن عمر 19 عاما

فقد الممثل العالمي روبرت دي نيرو، حفيده "لياندرو"، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما، بحسب موقع ديلي ميل.

لياندرو هو حفيد روبرت دي نيرو، وكتبت درينا ابنة نجم هوليوود بالتبني التي تبلغ من العمر 51 عاما، والفنان كارلوس رودريجيز نعيا مؤثرا عنه.

وكتبت ابنة روبرت دي نيرو، معلقة على صورة ابنها الذي شارك في فيلم A Star is Born،:" ملاكي الجميل.. أحببتك أكثر من قدرة الكلمات على الوصف.. وكنت أتمنى لو كان الحب قادرا على إنقاذك".

لم تكشف ابنة روبرت دي نيرو، عن سبب وفاة نجلها الشاب، ولكنها عبرت عن حزنها على رحيله، مستقبلة رسائل التعازي من متابعيها.

كان لياندرو يحاول السير على خطى والدته وجده المهنية، ودخول مجال التمثيل من خلال تجارب بأدوار صغيرة منذ سنوات.

تبنى روبرت دي نيرو دينا، وأخذت لقبه بعد أن تزوج من والدتها دايان آبوت عام 1976، وكان لديها أسلوب حياة مختلف وعاشت حياتها ما بين نيويورك ولوس أنجلوس وإيطاليا.

وأعلن روبرت دي نيرو في حوار مع برنامج ET كندا، أنه رزق بمولود مؤخرا، منذ حوالي شهرين، وحينما سؤل عن كونه أبا لـ6 أطفال، رد قائلًا: "في الواقع أنا أب لـ7 أطفال لقد رزقت بمولود مؤخرًا".

دي نيرو لم يكشف اسم أو جنس المولود الأخير أو هوية والدته، ولكن من المعروف أن زوجته الأولى دايان أبوت أنجبت منه رافايل وتبنى ابنتها درينا، بينما أنجبت صديقته السابقة منه ولدين توأم وهما جوليان وآرون، أما زوجته الثانية، جريس هايتاور، فقد رزق منها بإليوت وهيلين، قبل طلاقهما في 2018.