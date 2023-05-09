الابن السابع.. روبرت دي نيرو يعلن قدوم مولود جديد

أكد روبرت دي نيرو في حوار مع برنامج ET كندا، أنه رزق بمولود مؤخرا.

وحينما سؤل عن كونه أبا لـ6 أطفال، رد قائلًا: "في الواقع أنا أب لـ7 أطفال لقد رزقت بمولود مؤخرًا".

دي نيرو لم يكشف اسم أو جنس المولود الأخير أو هوية والدته، ولكن من المعروف أن زوجته الأولى ديافني أبوت أنجبت منه درينا ورافايل، بينما أنجبت صديقته السابقة منه ولدين توأم وهما جوليان وآرون، أما زوجته الثانية، جريس هايتاور، فقد رزق منها بإليوت وهيلين، قبل طلاقهما في 2018.

وكان قد ألقت قوات الأمن الأمريكية القبض على سيدة مسجلة في ملفات اللصوص أثناء سرقتها لمنزل الممثل الهوليوودي الشهير روبرت دي نيرو والتي كشفت عن مفاجآت في المسروقات.



وبحسب ما ذكرته شرطة نيويورك، فقد قبضت على السيدة البالغة من العمر ٣٠ عاما خلال السرقة لأنها كانت تراقب الفتاة منذ فترة نظرا لسجلها الإجرامي الحافل بالسرقات.



وجاء التوقيف عندما رأوها تدخل «من باب في الطابق السفلي ظهرت عليه علامات اقتحام»، إلى منزل في حي أبر إيست سايد الراقي، على ما أفاد ناطق باسم الشرطة في مانهاتن لوكالة الصحافة الفرنسية.



هذا المنزل يسكنه النجم روبرت دي نيرو، الممثل الأميركي الشهير البالغ 79 عاماً، المولود في نيويورك، والمعروف بأدواره في أفلام تصور مدينته، مثل «Taxi Driver» أو «Mean Streets».



وأضاف المتحدث أن الشرطة دخلت و«وجدت المرأة داخل غرفة المعيشة»، خلال انهماكها في «سرقة الممتلكات».