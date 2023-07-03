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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جانتس: كل من يهدد إسرائيل سينتهي به المطاف في السجن أو القبر

بيني جانتس
بيني جانتس

علق وزير الجيش الإسرائيلي السابق، بيني جانتس ، على العملية العسكرية في جنين ومخيمها، والتى أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة حوالي 50 أخرين بينهم 10 حالتهم حرجة.

 

وقال جانتس، بحسب القناة السابعة العبري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه القدرة والاستعداد للقتال في عدة ساحات إذا طلب منه ذلك.

 

وأضاف: "لا توجد ولن تكون مدن الضفة الغربية ملجأ لصانعي الصواريخ ، وعصابات مثل عرين الأسود. كل من يهدد مواطني إسرائيل سينتهي به المطاف في السجن أو القبر".

 

وتابع: "نتنياهو بحاجة إلى التعامل مع التحديات الهائلة ووقف الانقلاب".

وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني جانتس العملية العسكرية في جنين استشهاد 8 فلسطينيين جيش الاحتلال الإسرائيلي

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