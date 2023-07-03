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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر غير مسبوقة.. فرنسا تعلن حصيلة دمار كارثية بسبب أعمال الشغب

احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا

قالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين، إن حوالي مائة مبنى بلدية في فرنسا تعرض للهجوم منذ بداية أعمال الشغب في البلاد بعد مقتل مراهق من قبل الشرطة في مدينة نانتير.

 

وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن “مثيري الشغب حطموا المباني وحاولوا أيضا إشعال النار فيها”.

 

وقالت القناة الفرنسية: "أبلغت وزارة الداخلية أنه منذ بداية أعمال الشغب في المدينة المتعلقة بوفاة نائل، تعرضت 99 قاعة مدينة للهجوم. أما بالنسبة لمباني البلدية، فإن الحسابات لا تزال جارية".

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وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، فقد قدرت وزارة الداخلية منذ بداية أعمال العنف أنه تم إحراق أكثر من 5.6 ألف سيارة، وإشعال النار في 11.1 ألف صندوق قمامة، وإشعال النار في حوالي ألف مبنى أو تلفها، وارتكب أكثر من 250 هجوما على مراكز الشرطة أو الدرك المباني، وأصيب أكثر من 700 ضابط إنفاذ القانون و 35 من رجال الإطفاء.

وأشارت إلي أنه تم اعتقال أكثر من 3.3 ألف شخص.

الداخلية الفرنسية فرنسا باريس احتجاجات فرنسا

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