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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حان وقت المصالحة.. دعوات فرنسية رسمية لإنهاء أعمال الشغب

احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا

قال رئيس بلدية نانتير، باتريك جاري، اليوم الإثنين، إنه حان الوقت للمصالحة، مكررا دعوات عائلة نائل، ولا سيما جدته، إلى الهدوء.

وكانت ضاحية باريس موطنا للشاب البالغ من العمر 17 عاما، الذي أثار موته على يد ضابط شرطة يوم الثلاثاء الماضي ست ليال من الثورات.

وبالأمس، قالت جدة نائل، وهو مراهق يبلغ من العمر 17 عاما قتل في نانتير على يد شرطي، إنها تدعو مثيري الشغب إلى التوقف وتدين استخدام وفاته كذريعة لتدمير كل شيء.

وقالت جدة نائل، لقناة “بي إف إم تي” الفرنسية:  "أنا ألوم فقط الشرطي الذي قتل حفيدي. من الجيد أن الشرطة هنا أقول للناس الذين يكسرون كل شيء: توقفوا عن استخدام ذريعة نائل نحن بحاجة إليهم للتوقف، حتى لا يحطموا واجهات المحلات، حتى لا يحطموا المدارس، حتى لا يحطموا الحافلات والسيارات”.

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وأضافت: “توقفوا، هناك أمهات يركبن الحافلات، هناك أمهات يمشين في الشارع، نحتاج إلى تهدئة كل شيء نحن لا نريد لهم الكسر دع هؤلاء الشباب يجلسون بهدوء".

وأوضحت جدة نائل، أنها تثق في العدالة الفرنسية وأن مثيري الشغب سيحاسبون أيضا على أفعالهم.

فرنسا نانتير باريس احتجاجات باريس

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