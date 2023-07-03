فرنسا تنفي قطع خدمة الإنترنت وتحذر من الشائعات المتداولة بشأن الاحتجاجات

حذرت صفحة وزارة الخارجية الفرنسية الناطقة باللغة العربية من الأخبار المزيفة التي تنتشر بخصوص الإحتجاجات الأخيرة التي تحدث في باريس و عدة مدن.

وجاء في بيان الوزارة :"نحذركم من الأخبار المزيفة التي تنتشر، ومنها بيان صحفي صادر عن الشرطة الوطنية، يعلن عن فرض قيود مؤقتة على الاتصال بالإنترنت في بعض الأحياء، ولم يتخذ أي قرار في هذا الشأن والوثيقة المنتشرة مزيفة".

وكان قد أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام محلية أن روسيا توصي رعاياها بعدم زيارة المناطق الساخنة “مناطق الإحتجاجات” في فرنسا.



وتصدى نحو 45 ألف شرطي إلى الاحتجاجات في الشوارع مع وحدات النخبة المتخصصة وعربات مدرعة وطائرات هليكوبتر لتعزيز الأمن في أكبر ثلاث مدن وهي باريس وليون ومارسيليا.

وكان الوضع أكثر هدوءا من الليالي الأربع السابقة على الرغم من وجود بعض التوتر في وسط باريس واشتباكات متفرقة في مدن مرسيليا ونيس وستراسبورج.