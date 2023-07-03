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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفرمان الخواجة.. طاقم حكام مصري لإدارة قمة الأهلي والزمالك بالدوري

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم 13 يوليو الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 69 نقطة فيما حل نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 58 نقطة. 

وتعادل مساء أمس الأحد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره فريق فيوتشر فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، فيما يواجه الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب غدا الثلاثاء فى إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر.

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طاقم حكام مصري لقمة الأهلي والزمالك 

حسمت لجنة الحكام فى اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي بيريرا هوية طاقم حكام مباراة القمة القادمة بين الأهلي  والزمالك المقرر اقامتها يوم 13 يوليو الجاري في الدوري الممتاز.

وتمسكت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي بيريرا بإسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلي طاقم تحكيم مصرى.

ورفض البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام استقدام طاقم تحكيم أجنبي رغبة من الخواجة في منح الفرصة لكوادر التحكيم المصري في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. 

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انسحاب الزمالك من سوبر الأهلي 

نادي الزمالك سبق وقرر الانسحاب من مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي وتم استبداله بفريق بيراميدز وتوج المارد الأحمر باللقب المحلي بعد الفوز بثنائية نظيفة.

وجاء انسحاب الزمالك من مباراة السوبر المصري اعتراضا على عدم تفعيل عقوبة إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي 12 مباراة .

واعتبر اتحاد الكرة انسحاب نادي الزمالك من مباراة السوبر المصري اعتذارا وليس انسحابا وتطبق عليه لائحة الاعتذار فقط.  

ويدرس نادي الزمالك تكرار نفس سيناريو الانسحاب أمام النادي الأهلي في قمة الدوري الممتاز المقرر إقامتها يوم 13 يوليو الجاري فى إطار الاعتراض على عدم تنفيذ إيقاف كهربا نجم المارد الأحمر.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، عقوبات حال الانسحاب من مباراة القمة فى الدوري الممتاز أمام النادي الأهلي اعتراضا على استمرار مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا نجم المارد الأحمر فى لقاء القمة بالدوري الممتاز.

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وجاءت لائحة العقوبات في الدوري الممتاز حال انسحاب نادي الزمالك عن خوض مباراة القمة في المسابقة المحلية على النحو التالي: 

لائحة عقوبات الدوري المصري 

المادة 51 من لائحة العقوبات في الدوري الممتاز، تتضمن اعتبار الفريق المنسحب فى مباراة واحدة مهزوما بهدفين دون رد إلي جانب خصم 3 نقاط بخلاف المباراة التي انسحب منها ويعاد ترتيب نتائج الفريق فى المسابقة المحلية.

وسيتم توقيع غرامة مالية يحددها اتحاد الكرة على الفريق المنسحب من مباراة واحدة فقط فى الدوري الممتاز ويعاقب كل من له صلة بقرار الانسحاب من خلال حكام ومراقبي المباراة ولجنة المسابقات. 

الزمالك الأهلى الدوري مارسيل كولر المقاولون العرب فيوتشر

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