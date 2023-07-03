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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ظاهرتان جويتان تسيطران.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى الأحد 9 يوليو

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 04 يوليو إلى الأحد 09 يوليو 2023.

كما حذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لـ أشعة الشمس؛ لأنه يزيد من الشعور بـ ارتفاع درجات الحرارة، خاصة أن الطقس يشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة نهارا هو ما يزيد من الإحساس بزيادة حرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، فيما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

شاهد..  حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 04 يوليو إلى الأحد 09 يوليو 2023.

بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 23

دمنهور 33 23

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 23

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 23

دمياط 29 22

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 23

العريش 32 24

رفح 31 23

رأس سدر 35 23

نخل 37 17

كاترين 33 16

الطور 36 26

طابا 35 26

شرم الشيخ 40 28

الإسكندرية 29 23

العلمين الجديدة 28 23

مطروح 29 23

السلوم 30 22

سيوة 35 25

رأس غارب 37 27

الغردقة 39 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 39 27

شلاتين 38 29

حلايب 35 28

أبو رماد 37 29

رأس حدربة 34 27

الفيوم 37 24

بني سويف 38 23

المنيا 39 23

أسيوط 40 24

سوهاج 41 25

قنا 42 28

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

الوادي الجديد 40 27

أبوسمبل 42 28

الأرصاد الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة

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