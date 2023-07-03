هجمة حارة والأرصاد تحذر|ارتفاع ملحوظ في الحرارة والرطوبة.. والعظمى تصل 42 درجة

يهتم الكثير بالبحث عن حالة الطقس اليوم الاثنين من هيئة الأرصاد الجوية ، وكذلك حالة الطقس اليوم على القاهرة ، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الملحوظ.

حالة الطقس اليوم

وكشفت هيئة الأراصد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات، إذ توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

طقس حار

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وتصل نسبة الرطوبة ليلا على القاهرة الكبرى إلى 70-75 % ، فيما تسجل 85 % على السواحل الشمالية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة نحو 37 درجة و42 على جنوب الصعيد.

طقس شديد الحرارة

وبحسبهئة الأرصاد الجوية، يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

شديد الحرارة

الظواهر الجوية

وبحسب نشرة الأرصاد حول حالة الطقس اليوم،بالنسبة للظواهر الجوية، فتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما كشفت الأرصاد عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الادارية 35 24

6 اكتوبر 36 23

بنهــــا 35 25

دمنهور 35 24

وادى النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 23

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 22

دمياط 32 22

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 37 22

السويس 36 23

العريش 32 22

رفح 31 21

رأس سدر 35 23

نخل 33 17

كاترين 33 16

الطور 34 27

طابا 35 26

شرم الشيخ 37 29

الاسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 29 22

السلوم 31 23

سيوة 41 23

رأس غارب 36 27

الغردقة 38 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 39 26

شلاتين 37 28

حلايب 35 29

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 34 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 29

الوادى الجديد 41 28

أبوسمبل 42 29