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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الإثنين طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.. أما بالنسبة للظواهر الجوية، فتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:- 
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
العاصمة الادارية 35 24
6 اكتوبر 36 23
بنهــــا 35 25
دمنهور 35 24
وادى النطرون 36 24
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 34 23
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 35 23
طنطا 34 22
دمياط 32 22 
بورسعيد 33 23
الإسماعيلية 37 22
السويس 36 23
العريش 32 22
رفح 31 21
رأس سدر 35 23
نخل 33 17
كاترين 33 16
الطور 34 27
طابا 35 26
شرم الشيخ 37 29
الاسكندرية 32 23
العلمين الجديدة 31 23
مطروح 29 22
السلوم 31 23
سيوة 41 23
رأس غارب 36 27
الغردقة 38 28
سفاجا 38 27
مرسى علم 39 26
شلاتين 37 28
حلايب 35 29
أبو رماد 36 28 
رأس حدربة 34 28
الفيوم 37 24
بني سويف 37 24
المنيا 39 24
أسيوط 40 25
سوهاج 40 26
قنا 40 27
الأقصر 41 27
أسوان 42 29
الوادى الجديد 41 28
أبوسمبل 42 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 42 30
المدينة المنورة 44 28 
الرياض 44 31
المنامة 37 31
أبوظبى 36 31
الدوحة 42 31
الكويت 45 31
دمشق 36 19
بيروت 29 24
عمان 32 18
القدس 30 18
غزة 29 22
بغداد 44 30
مسقط 37 30
صنعاء 30 16
الخرطوم 40 29
طرابلس 31 25
تونس 33 22
الجزائر 27 19
الرباط 28 19
نواكشوط 29 23

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:- 
العظمى الصغرى
أنقرة 34 18
إسطنبول 31 23
إسلام آباد 42 29
نيودلهى 37 29
جاكرتا 32 25
بكين 34 24
كوالالمبور 33 25
طوكيو 31 23
أثينا 32 22
روما 29 19
باريس 24 14
مدريد 35 20
برلين 22 14
لندن 21 12
مونتريال 24 20
موسكو 26 14
نيويورك 26 21
واشنطن 33 22
أديس أبابا 18 12

ف ط م
 

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