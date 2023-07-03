اصلاحات بطريق دمياط / بورسعيد القديم خلف شركة الغاز

رصدت الاجهزة الامنية تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعوم بمقطع فيديو إدعى خلاله صاحب الحساب بوجود حفر بالطبقة الأسفلتية بالكوبرى الكائن أمام مصانع الغاز ببورسعيد ، مما قد يتسبب بوقوع الحوادث المرورية .

بالفحص تبين أن الطريق المُشار إليه هو الطريق الموازى لطريق (دمياط/بورسعيد) خلف شركات الغاز "الطريق القديم" ، ويتم حالياً إعادة تأهيل وصيانة الكبارى الموجودة بالطريق بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وأن طريق ( دمياط/ بورسعيد ) الحالى هو الطريق الرئيسى المؤدى إلى محافظة دمياط ممهد وبحالة جيدة ولا يوجد به أى ملاحظات "وهو بديل للطريق محل الفحص".