تويتر تواجه دعوى قضائية لعدم الوفاء بالسداد مقابل خدمات مكاتبها في 4 دول 

تواجه شركة تويتر Twitter دعوى قضائية من شركة Facilitate في أستراليا، وذلك بشأن عدم دفع تويتر مقابل خدمات مكاتبها في أربع دول مختلفة.

وبحسب صحيفة الجارديان فإن شركة Facilitate تسعى للحصول على دفعة جماعية تزيد عن مليون دولار أسترالي أي ما يقدر بـ 666 ألف دولار أمريكي، حيث تختصم Facilitate تويتر بشأن عدم الدفع مقابل خدمات في مكاتب لندن، ودبلن، وسيدني، وسنغافورة.

وتزعم شركة Facilitate أن المستحقات تعود إلى أكتوبر من العام الماضي ، عندما اشترى رجل الأعمال، إيلون ماسك شركة تويتر، حيث قامت تم إنجاز عديد من الأعمال لصالح شركة تويتر الأم في مكاتبها الأربعة.

وفقًا للوثائق التي حصلت عليها “الجارديان” فإنه تم الإبلاغ عن القضية ، التي رفعت في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا الأمريكية في نهاية يونيو الماضي، وتقول الشركة إنه بعد أن استحوذ ماسك على تويتر ، لم تعترض تويتر على الفواتير ولكنها ببساطة لم تدفعها.

ولم تقدم تويتر دفاعًا حتى هذه اللحظة. وتقول الشركة إن "تويتر توقفت عن دفع الإيجار لبعض مكاتبها وتوقفت عن الدفع للعديد من البائعين الذين كانت لا تزال تستخدم خدماتهم. كما ألغت تويتر أيضًا العديد من العقود وتوقف عن الدفع للأشخاص الذين يدين لهم بالمال ".

جدير بالذكر أن شركة Facilitate ليست الشركة الوحيدة التي تقاضي تويتر منذ أن تولى ماسك زمام الأمور، حيث أن هناك بالفعل دعاوى قضائية بسبب إخفاق تويتر المزعوم في دفع إيجار المكاتب في جميع أنحاء العالم.