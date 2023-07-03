عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر تواجه دعوى قضائية لعدم الوفاء بالسداد مقابل خدمات مكاتبها في 4 دول 

رجل الأعمال، إيلون
رجل الأعمال، إيلون ماسك،، Anadolu Agency

تواجه شركة تويتر Twitter دعوى قضائية من شركة Facilitate في أستراليا، وذلك بشأن عدم دفع تويتر مقابل خدمات مكاتبها في أربع دول مختلفة. 

وبحسب صحيفة الجارديان فإن شركة Facilitate تسعى للحصول على دفعة جماعية تزيد عن مليون دولار أسترالي أي ما يقدر بـ 666 ألف دولار أمريكي، حيث تختصم Facilitate تويتر بشأن عدم الدفع مقابل خدمات في مكاتب لندن، ودبلن، وسيدني، وسنغافورة. 

     

وتزعم  شركة Facilitate أن المستحقات تعود إلى أكتوبر من العام الماضي ، عندما اشترى رجل الأعمال، إيلون ماسك شركة تويتر، حيث قامت تم إنجاز عديد من الأعمال لصالح شركة تويتر الأم في مكاتبها الأربعة. 

 

وفقًا للوثائق التي حصلت عليها “الجارديان” فإنه تم الإبلاغ عن القضية ، التي رفعت في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا الأمريكية في نهاية يونيو الماضي، وتقول الشركة إنه بعد أن استحوذ ماسك على تويتر ، لم تعترض تويتر على الفواتير ولكنها ببساطة لم تدفعها.

 

ولم تقدم تويتر دفاعًا حتى هذه اللحظة.  وتقول الشركة إن "تويتر توقفت عن دفع الإيجار لبعض مكاتبها وتوقفت عن الدفع للعديد من البائعين الذين كانت لا تزال تستخدم خدماتهم. كما ألغت تويتر أيضًا العديد من العقود وتوقف عن الدفع للأشخاص الذين يدين لهم بالمال ".

 

جدير بالذكر أن شركة Facilitate ليست الشركة الوحيدة التي تقاضي تويتر منذ أن تولى ماسك زمام الأمور، حيث أن هناك بالفعل دعاوى قضائية بسبب إخفاق تويتر المزعوم في دفع إيجار المكاتب في جميع أنحاء العالم. 

تويتر Twitter شركة Facilitate استراليا إيلون ماسك مكاتب تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

35 ألف طن.. هيئة قناة السويس: نقدم خدمة إصلاح السفن باستخدام الحوض العائم

لا يمكن نسيانه.. أحمد موسى عن بيان 3 يوليو: يوم إنقاذ الوطن|فيديو

الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 190 جنديًا أوكرانيا بدونيتسك وزابوروجيا.. وإسقاط 14 مسيرة

الرئيس التركي: سنصل لـ 265 مليار دولار في التجارة الخارجية بنهاية العام

فنلندا تتخذ أولي الخطوات استعدادا لـ الحرب ضد روسيا

ظاهرتان جويتان تسيطران.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى الأحد 9 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

فيديو

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

اﻟﻤﺰﻳﺪ