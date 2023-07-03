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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير مستشفى جنين: جيش الاحتلال يستخدم قناصة وطائرات في الهجوم على المخيم..فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى حمارشة، المدير الطبي لمستشفى جنين الحكومي، إن العدوان الإسرائيلي على جنين بدأ في الثانية بعد منتصف الليل ومتواصل إلى الآن، باستعمال الطائرات والمدرعات العسكرية، ونتيجة الهجمات من جيش الاحتلال استشهاد 8 مواطنين وحوالي 70 إصابة، وصل إلى المستشفى 5 شهداء و60 إصابة، من ضمنها 10 إصابات خطيرة.

وأضاف "حمارشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، أن الإصابات تتوالى كل ساعة إلى المستشفيات بشكل دوري، ومازالت الاشتباكات تحدث بين جيش الاحتلال والمقاومة، لافتًا إلى أن الإصابات الخطيرة من الصعب نقلها إلى مستشفيات بعيدة إذ أنها تحتاج لعلاج سريع، وليس بالسهولة نقل المصابين من منطقة إلى أخرى في ضوء ظهور الاشتباكات.

وتابع، المدير الطبي للمستشفى، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يقيم حصار على مخيم جنين، ويمنع الأطقم الطبية والإسعافات من الوصول للمخيم لإنقاذ المصابين، مما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة وشهداء خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى أنه يوجد قناصين إسرائيليين على بعض العمارات، وكانوا يطلقون النيران على أهداف معينة من المواطنين فضلا عن هجوم الطائرات والقذف الجوي على المخيم، موضحا أن المستشفيات الحكومية ليست كبيرة، ولكن كان هناك استعدادات لهذا الاقتحام، ولكن إذا استمر الاقتحام لفترة طويلة سيكون هناك قلة في المستلزمات الطبية، وسيكون هناك مأساة طبية في جنين.

وأوضح، أن جيوش الاحتلال لا تفرق بين السيارات المدنية أو سيارات الإسعاف ويرفض وصول أي إسعافات أو فك الحصار عن مخيم جنين.

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