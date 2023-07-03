واخد 80 ألف دولار.. تفاصيل أزمة حفلة أحمد سعد في تونس .. فيديو

كشفت الإعلامية إنجي أنور، تفاصيل أزمة حفلة الفنان أحمد سعد في تونس، واشتباكه مع أحد المنظمين في الحفل، الأمر الذي كان مرئيًا أمام الجميع، وأمام الصحافة التونسية.

وقالت "أنور"، خلال تقديمها برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن الفنان أحمد سعد تعرض لأزمة جديدة خلال الأيام الماضية، خلال أحد الحفلات التي أقامها في تونس، إذ أ، أحمد سعد كان في أحد الحفلات في مهرجان بولاية بنزرت، وبعدما انتهى من حفلة الافتتاح رفض حضور المؤتمر الصحفي والرد على أسئلة الصحفيين.

وتابعت، أن أحمد سعد قرر فجأة التراجع عن موقفه، وسماع أسئلة الصحفيين والرد عليها، وبرر هذا الأمر بأنه لم يكن متفق على الجلوس مع الصحفيين، مضيفة: ""قالهم أنا جاي مخصوص عشان أنا بحبكم بس أنا مش متفق على كده".



واستكملت، أن الأمر لم ينته عند هذا الأمر، إذ حدث اشتباك مع منظمة الحفل أمام الصحافة التونسية، حيث إنه حاول تبرير رفضه الهروب من أسئلة الصحافة أنه لم يكن ضمن اتفاقه مع منظمة الحفل، ولكن المنظمة ردت عليه وقالت له إن لقاء الصحافة كان جزء من الاتفاق.

وواصلت: "أحمد سعد قال لها أمام الصحافة أخرسي بقا أنت مبتعرفيش تعملي حفلات ولا ليكي علاقة بيها، وكان رد المنظمة أنت واخد 80 ألف دولار وجاي تقولي أخرسي ولا تحترم الشعب التونسي".