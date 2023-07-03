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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علاء ولي الدين أول المكرمين فى الدورة الـ17 من مهرجان المسرح القومي

علاء ولي الدين
علاء ولي الدين

أكد جمال عبد الناصر رئيس المركز الإعلامي لمهرجان المسرح القومي عن اختيار الفنان الراحل علاء ولي الدين ليكون أول المكرمين فى الدورة القادمة  من المهرجان والمفترض إقامتها فى عام 2024 حسب ما أكده له رئيس المهرجان الفنان محمد رياض.

وأضاف عبد الناصر أن أسم علاء ولي الدين من الأسماء الكبيرة فى عالم المسرح لذلك فإن تكريمه إضافة كبيرة لمهرجان المسرح القومي، إلا أنه لن يكون فى هذه الدورة المفترض إقامتها نهاية الشهر الحالي.
 

تفاصيل الدورة القادمة من مهرجان المسرح القومي 

 

اجتمعت اللجنة العاليا لإدارة مهرجان المسرح القومي فى دورته السادسة عشر مساء أمس داخل المسرح القومي لوضع اللمسات النهائية على فعاليات هذه الدورة المفترض إقامتها شهر يوليو القادم.

ونشر المؤلف وليد يوسف صور من الإجتماع الذى أقيم أمس الأثنين داخل المسرح القومي برئاسة الفنان محمد رياض رئيس المهرجان وبحضور كل من الفنان طارق عبد العزيز ونضال الشافعي وماجدة عبد العليم.

وعلق وليد على الصور قائلا: اجتماع اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح بالأمس..الدوره السادسه عشر ان شاء الله دوره مختلفه و تليق بصناع المسرح في مصر علي كل المستويات..سعيد بوجودي وسط هذه الكوكبه المحترمه من المبدعين..وعلي الله النجاح والتوفيق..دعواتكم

وتعقد اللجنة العديد من الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة للوقوف على كافة تفاصيل الدورة الجديدة حتى تخرج هذا العام فى أفضل صورة.
 

وزيرة الثقافة تعلن أسماء اللجنة العليا للمهرجان 

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قد أصدر قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة العاليا للمهرجان فى دورته السادسة عشر والتى تضمنت كل من الفنان محمد رياض رئيسا للمهرجان وعضوية كل من الناقدة عبلة الرويني والمنتج هشام سليمان والمؤلف وليد يوسف والفنان طارق عبد العزيز والفنان نضال الشافعي والمخرج إسلام إمام ويتولى الفنان ياسر صادق أعمال مدير المهرجان.
 

أعضاء أخرين بمناصبهم الرسمية 

 

كما تضمن اللجنة عددا من الأعضاء الأخرين لكن بمناصبهم الرسمية ومنهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى والدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوث التنمية الثقافية والدكتور أحمد بهي الدين رئيس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والمخرج هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

مهرجان المسرح القومي الراحل علاء ولى الدين الفنان الراحل علاء ولي الدين محمد رياض

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