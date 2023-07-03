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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الرياضي لبيراميدز : الأهلي اقترب من الدوري

صدى البلد

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الفوز أمام البنك الأهلي في كأس مصر، جاء نتاج الاستقرار الفني والإداري خلال الفترة الماضية.

وتابع سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نحاول خلق دوافع من أجل تحقيق بطولة ولكن اللاعبين لا بد أن يكون لديهم الدافع الأكبر".

وأضاف هاني سعيد: "بيراميدز غير من سياسته، وأصبح من الأندية المتزنة في المصروفات ولم ندفع أموال في الصفقات باستثناء إعارة مصطفى فتحي والمغربي محمد الشيبي لاعب الفريق، والباقي جاءت مجانية، ويوجد أندية تنفق أموال طائلة أكبر من بيراميدز، ولكن العين دائمًا علينا".

وأشار المدير الرياضي، إلى أن بيراميدز أصبح سلعة للوكلاء واللاعبين من أجل تجديد عقودهم أو الحصول على عروض قوية أخرى ويتم ربط النادي بإسمه لتحقيق هدفه، وتم تقليل حجم الرواتب بنسبة 30%.

وعن اقتراب الأهلي من حسم الدوري اختتم: "المنافسة لا زالت مستمرة ولكن الأمور ليست في أيدينا وأيدي النادي الأهلي، ولكن في النهاية تلك كرة القدم، ونسعى للتركيز في البطولات التي نشارك فيها".

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