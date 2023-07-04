بعد تألقهما.. موقف الأهلي من التفريط في عبدالمنعم ومصطفي شوبير

أكد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، أنه من الصعب التفريط في محمد عبدالمنعم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرًا إلى أنه أصبح ركيزة أساسية للفريق الأحمر ومنتخب مصر.

وقال الحديدي في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "الأهلي بالتأكيد قام بالتفكير في عدة أسماء مثل أسامة جلال ومحمود مرعي، لكن هل يستطيعوا تعويض عبدالمنعم، وكذلك هل يتم تعويض حمدي فتحي وديانج بلاعبين بنفس الكفاءة والقدرات الفنية".

وأضاف: "حال ضم أي لاعب جديد لصفوف الأهلي عليهم أن يكونوا بنفس الكفاءة الفنية، وكذلك نفس الكلام مع محمد الشناوي، هناك حراس آخرين مثل مصطفى شوبير، ولكن هل يتم الصبر على حمزة علاء، فالجمهور المصري لا يصبر على أي لاعب شاب".



وواصل: "الحراس الموجودين في الأهلي مثل علي لطفي ومصطفى شوبير قادرين على تحمل الضغوط، والدليل تألق مصطفى شوبير في لقاء الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولو كان أي مدرب مصري موجود كان سيدفع بـ الشناوي (الغير جاهز) لكن كولر كان لديه ثقة كبيرة في شوبير".

وأكمل: "علي لطفي قادر على اللعب أساسي مع الأهلي، في حالة استمرارية المشاركة مع الفريق وتطور مستواه، ولكن حال رحيل محمد الشناوي من الممكن تدعيم الفريق بحارس آخر مثل محمد أبوجبل".

وتابع: "الحديث عن عودة بدر بانون أمر جيد لـ الأهلي ولم أكن مؤيد لرحيله، فهو مدافع جيد، وقادر على تعويض عبدالمنعم".

وختم حديثه قائلا: "بعيدا عن كلام المدرج الأهلاوي، فأنا مؤيد لضم إمام عاشور بجانب بوبو، والمبادئ الخاصة تكون على لاعبي النادي فقط، وليس على عناصر خارج النادي، لأن أي لاعب سينضم للفريق سينصهر في منظومة القلعة الحمراء".