عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تألقهما.. موقف الأهلي من التفريط في عبدالمنعم ومصطفي شوبير

صدى البلد

أكد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، أنه من الصعب التفريط في محمد عبدالمنعم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرًا إلى أنه أصبح ركيزة أساسية للفريق الأحمر ومنتخب مصر.

وقال الحديدي في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "الأهلي بالتأكيد قام بالتفكير في عدة أسماء مثل أسامة جلال ومحمود مرعي، لكن هل يستطيعوا تعويض عبدالمنعم، وكذلك هل يتم تعويض حمدي فتحي وديانج بلاعبين بنفس الكفاءة والقدرات الفنية".

وأضاف: "حال ضم أي لاعب جديد لصفوف الأهلي عليهم أن يكونوا بنفس الكفاءة الفنية، وكذلك نفس الكلام مع محمد الشناوي، هناك حراس آخرين مثل مصطفى شوبير، ولكن هل يتم الصبر على حمزة علاء، فالجمهور المصري لا يصبر على أي لاعب شاب".

وواصل: "الحراس الموجودين في الأهلي مثل علي لطفي ومصطفى شوبير قادرين على تحمل الضغوط، والدليل تألق مصطفى شوبير في لقاء الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولو كان أي مدرب مصري موجود كان سيدفع بـ الشناوي (الغير جاهز) لكن كولر كان لديه ثقة كبيرة في شوبير".

وأكمل: "علي لطفي قادر على اللعب أساسي مع الأهلي، في حالة استمرارية المشاركة مع الفريق وتطور مستواه، ولكن حال رحيل محمد الشناوي من الممكن تدعيم الفريق بحارس آخر مثل محمد أبوجبل".

وتابع: "الحديث عن عودة بدر بانون أمر جيد لـ الأهلي ولم أكن مؤيد لرحيله، فهو مدافع جيد، وقادر على تعويض عبدالمنعم".

وختم حديثه قائلا: "بعيدا عن كلام المدرج الأهلاوي، فأنا مؤيد لضم إمام عاشور بجانب بوبو، والمبادئ الخاصة تكون على لاعبي النادي فقط، وليس على عناصر خارج النادي، لأن أي لاعب سينضم للفريق سينصهر في منظومة القلعة الحمراء".

أهلي الأهلى المنعم الحمراء كولر لقلعة الحمراء محمد عبدالمنعم مصطفي شوبير ف نجم النادي الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 طفلا مصريا حاولوا الهجرة إلى إيطاليا.. والسلطات الليبية تتحرك

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

من الكواليس.. أول صفقات الأهلي هذا الموسم: "نجم سوبر"|فيديو

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

قبل لقاء الإسماعيلي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

تعرف على عمر الفنان علاء عبد الخالق عند وفاته

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

صدمة لعشاق الأهلي والزمالك.. بيراميدز يكشف موقفه النهائي من رحيل توريه والكرتي

أحلام حذر النبي من تفسيرها حتى لا تتحقق.. فهل تعرفها؟

إيقاف طائرة لـ القبض على ملاكم بسبب تصرف متهور| ماذا فعل؟

سوبر مون .. «قمر الرعد» يزين سماء مصر الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي حسم موقفه.. لماذا رفض الخطيب عودة السلطان مفسد الهجمات إلى القلعة الحمراء؟

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

بالأحمر النارى.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ