وزير الخارجية الأردني يبحث مع الأسد قضية اللاجئين السوريين وتهريب المخدرات| تقرير

قالت وزارة الخارجية في عمان، إن الرئيس السوري بشار الأسد، وكبير الدبلوماسيين الأردنيين أيمن الصفدي، التقيا، أمس الإثنين، في دمشق، وبحثا لاجئي الحرب، وقمع تهريب المخدرات عبر الحدود.

وتأتي زيارة الصفدي، في وقت يتزايد فيه التواصل الإقليمي مع نظام الأسد، وبلغ ذروته مع عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية بعد سنوات من العزلة منذ بدء الحرب السورية في 2011.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن الاجتماع “ركز على موضوع عودة اللاجئين، والإجراءات اللازمة لتسهيل العودة الطوعية” للاجئين السوريين من الأردن.

وأضاف أن الأسد والصفدي، بحثا أيضا، الخطوات 'الإنسانية والأمنية والسياسية' نحو 'حل شامل' للأزمة السورية.

وتم تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في عام 2011 بسبب حملة الأسد الوحشية على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والتي تحولت إلى صراع أدى إلى مقتل أكثر من 500 ألف شخص وتشريد الملايين.

في مايو ، أعادت الهيئة العربية قبول دمشق، على الرغم من عدم وجود تسوية سياسية للصراع في الأفق.

تأمل الدول العربية في إيجاد حل لملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في دول الجوار ، بما في ذلك 1.3 مليون في الأردن.

تسعى العديد من الدول العربية أيضًا إلى زيادة التعاون الأمني ​​مع سوريا ، التي تحولت إلى دولة مخدرات مع تجارة غير مشروعة صاخبة في الكبتاجون المنبه.

وقال البيان الأردني إن الصفدي بحث مع الأسد 'مخاطر تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى المملكة وضرورة التعاون لمواجهتها'.

كما التقى وزير الخارجية الأردني خلال زيارته بنظيره السوري فيصل المقداد.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، إن الجانبين ناقشا 'لجنة مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات' ستجتمع في عمان 'في أقرب وقت ممكن'.

وشددت قوات الأمن الأردنية الضوابط الحدودية في السنوات الأخيرة ، وأعلنت من حين لآخر عن إحباط محاولات تهريب مخدرات وأسلحة من سوريا.