بفستان مشجر.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت مي عمر انظار جمهورها بأطلالة جذابة مميزة مرتدية فستان طويل مشجر باللون الفوشيا ، مما حازت إعجاب متابعيها.

تبدأ الفنانة مي عمر تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “ نعمة الافوكاتو"، بعد أجازة عيد الاضحي المبارك ، حيث منالمقرر أن تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني المقبل.



وكان من المقرر أن تبدأ مي عمر تصوير العمل بعد عيد الأضحى. نعمة الأفوكاتو من بطولة كل من مي عمر وأحمد زاهروسلوي عثمان ، ومن إخراج محمد سامي .

آخر أعمال مي عمر ، فيلم “هارلي” بطولة محمد رمضان ومحمود حميدة، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد سمير.

وخاضت مي عمر الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل علاقة مشروعة، والذى تعاونت فيه مع الفنان ياسر جلال.