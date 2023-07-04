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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات ترصد 200 مليار درهم استثمارات في قطاع الطاقة خلال 7 سنوات

صدى البلد

رصدت الإمارات استثمارات تتراوح بين 150 إلى 200 مليار درهم لضخها في قطاع الطاقة خلال السبع سنوات القادمة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة، وفق ما أعلنه الشيخ محمد بن راشد بصفته رئيساً لمجلس الوزراء.

هدف هذه الاستثمارات، التي أقرها مجلس الوزراء، ضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع، وفق تغريدة الشيخ محمد على تويتر.

أقر المجلس أيضاً مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السبع سنوات القادمة.

واعتمد المجلس أيضاً الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتي تهدف إلى ترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال الثماني سنوات القادمة عبر تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة بالإضافة لإنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير لقطاع الهيدروجين.

تعتبر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الكيان الرئيسي في الإمارات المتخصص في إنتاج الهيدروجين، والتي تستهدف أن تصل قدرة إنتاجها من الهيدروجين الأخضر سنوياً إلى مليون طن بحلول 2030، بجانب مستهدفها السابق لوصول إنتاجها من الطاقة المتجددة ضمن مشاريعها المحلية والعالمية إلى 100 غيغاوات بنهاية العقد الجاري.

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