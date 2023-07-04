عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يواجه المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.. الليلة

الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة المقرر لها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويسعى الزمالك والمقاولون في مباراة اليوم لخطف بطاقة العبور لنصف النهائي.

وتقابل الفريقان في الدوري هذا الموسم وتعادلا مرتين 0-0 و2-2.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون:

حراس المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"- أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر.

الزمالك المقاولون العرب المقاولون كأس مصر الزمالك والمقاولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

إبراهيم فايق: الأهلي يحصل على توقيع ثنائي فيوتشر.. وكولر يحسم مصير نيدفيد

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

تفريغ مائي غير مسبوق.. عباس شراقي يرصد ارتباكا في تشغيل السدود الإثيوبية

مفاجأة.. سيف زاهر يكشف قرار محمد عبد المنعم بشأن الرحيل عن الأهلي

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

هرب.. فرج عامر يثير الجدل بسبب لاعب وسط الزمالك

استئناف الرحلات في مطار فنوكوفو بموسكو بعد تعليقها مؤقتاً

تركيا تكشف موعد زيارة أردوغان للإمارات

آخر انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي.. اعتقال 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

الزمالك يواجه المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.. الليلة

القباج تتابع رحلات عودة حجاج الجمعيات إلى القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صمم أبجدية مناسبة لعلم الأصوات اللبناني.. ذكرى ميلاد الشاعر سعيد عقل

داري رموشك.. هل فقد الفنان علاء عبد الخالق بصره قبل وفاته؟

روضة السيدة زينب تشهد ورش ومحاضرات ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل|صور

4 عروض فنية خلال شهر يوليو على مسرح الطليعة| صور

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ