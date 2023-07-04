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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم ابو زيد يستعد لطرح عيشلك يومين

كريم ابو زيد
كريم ابو زيد

انتهي المطرب كريم ابو زيد من تسجيل اغنية جديدة تطرح خلال الايام القادمة وذلك بعد طرحه اغنية اشاعات

وقال في تصريحات ل"صدى البلد": هناك خطة لطرح اغنية سينجل كل فترة، والأغنية الجديدة تحمل اسم 
عيشلك يومين من كلمات احمد حسن راؤول وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري انتاج الاء لاشين، وقد بذلنا فيها مجهود كبير واتمنى ان تنال اعجاب الجمهور.


وكان قد طرح أحدث أغنياته إشاعات، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية.

كشف كريم أبو زيد عن البوستر الدعائى لأغنيته من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، مؤكدا أن الأغنية سوف تطرح فى تمام الساعة السادسة مساء.
 

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كريم أبو زيد يتحدث عن إشاعات

قال الفنان كريم أبو زيد بأن أغنية «إشاعات»، تدور فى إطار درامى هادف حول أكذوبة الإشاعات التى تنتشر عبر ألسنة بعض الأشخاص ذو الفقر الأخلاقى ليقع فى صدقها بعض البشر، لافتًا، على ذلك بأن سرد كلماتها شبابى ذات إيقاع موسيقى سريع حول عصر السوشيال ميديا وغيرها مشيرًا، على الخوف من إنتشار ظاهرة الإشاعات والأكاذيب دون الوقوف على مستند لنشرها لتسبب الكثير من النتائج الخاسره مؤكدًا، على الإنسان بأن يراجع ضميره قبل أن ينشر هذه الإشاعه وغيرها.

وفى سياق متصل قال كريم بأن المخرج نبيل مكاوى يعكف حاليًا، على قدم وساق للوقوف على اللمسات النهائية للانتهاء من كافه التفاصيل الفنيه قبل انطلاق تصويره استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

 

أحمد حسن راؤول أحمد حسن أحدث أغنياته الأيام القادمة أغنية سينجل البوستر الدعائى الثانوية العامة المطرب كريم أبو زيد

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