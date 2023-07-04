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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي بيخلص واللاعب موافق.. تطورات صفقة تريزيجيه مع القلعة الحمراء| تفاصيل

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تطورات صفقة النادي الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب خالد الغندور: “الاهلي بيخلص في تريزيجيه و اللاعب  وافق علي الرجوع و المفاوضات شغالة بين ناديه و الأهلي و قد  تنتهي  الصفقة مقابل 4 ملايين من الدولارات”.

وأكد تقرير صحفي، أن النادي الأهلي يستهدف التعاقد مع النجم الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق طرابزون التركي، خلال الصيف الحالي.


وذكرت صحيفة “فوتو سبور”، أن الأهلي يستهدف تدعيم خط هجومه في الموسم الجديد بالتعاقد مع تريزيجيه.


وأضافت أن تريزيجيه بات قريبا من مغادرة طرابزون بعد تعاقد ناديه مع الجناح الأيسر ميسلاف أورسيتش من ساوثهامبتون الإنجليزي.


وتابعت أن الأهلي أبلغ تريزيجيه برغبته في استعادة خدماته خلال لقاء جمع بعض مسؤولي القلعة الحمراء بنجم طرابزون.


ولفتت أن نادي طرابزون يتوقع أن يقدم الأهلي عرضا يقترب من  4 ملايين يورو لضم تريزيجيه خاصة بعد الأموال التي أنعشت خزينة القلعة الحمراء مؤخرا  من وراء المشاركة في البطولات وحصد الألقاب، بإلإضافة إلى بعض الاستثمارات.

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