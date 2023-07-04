الأردن يتفاوض مع شركات عالمية للتنقيب عن البترول

أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أنها مستمرة في خطة التنقيب عن النفط والغاز 2023، إذ تتفاوض مع 3 شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في أعمال التنقيب عن النفط والغاز.



و قالت الوزارة إنها طرحت عطاء للشركات المحلية من أجل حفر بئر في منطقة الجفر خلال العام الحالي بعد أن انتهت من حفر بئرين في منطقة السرحان والجفر، كما تواصل شركة البترول الوطنية حاليا أعمال حفر البئر الثالث في منطقة باير.

وأوضحت حسب وسائل إعلام أن خطة الوزارة وبرامجها في التنقيب عن النفط ترتكز على تسويق المناطق للشركات العالمية المتخصصة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز ، ودعوتها إلى الاطلاع على المعلومات المتوفرة عن مناطق المملكة المختلفة، والمشاركة في المؤتمرات العالمية المتخصصة بالنفط وورش العمل والتي تعقد من حين إلى آخر.